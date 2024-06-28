Орловский велогонщик Илья Щегольков завоевал «Пять колец Москвы»

Фото: Федерация велосипедного спорта России

Орловский спортсмен Илья Щегольков стал победителем этапа всероссийской велогонки «Пять колец Москвы», о чем сообщили «Вести Орел» 28 июня 2024 года. В рамках всероссийской велогонки, орловец Илья Щегольков продемонстрировал выдающуюся скорость и мастерство, одержав победу на одном из этапов. Преодолев дистанцию в 122,4 км по знаменитой олимпийской трассе Крылатского, Щегольков финишировал первым.

Его время на финише составило впечатляющие два часа 55 минут и 32 секунды, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и навыках велогонщика, представляющего Орловскую область.