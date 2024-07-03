Орловским мусороперерабатывающим заводом «Экополис» займется прокуратура: видео

Фото: скриншот видеообращения депутата Руслана Перелыгина к прокуратуре



Во вторник, 2 июля 2024 года, депутат Орловского областного совета Руслан Перелыгин обратился с видеосообщением к прокуратуре региона, выразив беспокойство по поводу деятельности мусороперерабатывающего завода «Экополис». В своем обращении он указал на проблему накопления отходов, которые, по его словам, завод должен был переработать в брикеты, но этого не произошло. Вместо этого, мусор продолжает копиться на свалке, что видно на фоне, где Перелыгин записывал свое видео.

– Люди платят в два с половиной – три раза больше, чем ранее. За что? За то, чтобы этот мусор привозили на завод и сортировали. Где эта сортировка? Она вся заканчивается на пирамиде (свалке мусора на территории комплекса прим. ред.), – возмущается депутат.

Руслан Перелыгин попросил прокуратуру выехать и проверить как идет сортировка и соблюдается ли технологическая схема сбора и обработки мусора.