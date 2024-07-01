Орловцы, берегитесь! В области растет количество инфицированных клещей

В регионе Орловской области отмечен рост количества клещей, заражённых возбудителями боррелиоза, сообщила Орелtimes 30 июня 2024 года. Если сравнивать с данными предыдущего года, то доля таких клещей увеличилась на 1,2%.

По официальным данным на 27 июня 2024 года в медицинские у учреждения обратилось 1181 человек с жалобами на укусы клещей, среди которых 371 ребёнок. Зарегистрировано 8 случаев заболевания лайм-боррелиозом среди взрослого населения.

Проведённые анализы всех изъятых с людей клещей показали, что 18% из них были носителями боррелиоза. В прошлом году за тот же период процент инфицированных составлял 16,8%, что указывает на небольшой, но заметный рост.

«Из объектов внешней среды исследовано 602 клеща. Выявлено 48 положительных результатов на иксодовый клещевой боррелиоз (9%), на гранулоцитарный анаплазмоз человека выявлено 28 положительных результатов (5,2%), на клещевой вирусный энцефалит, моноцитарный эрлихиоз человека положительных находок не было», – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

А также добавили, что в рамках борьбы с клещами в этом году на территории Орловской области будут проведены акарицидные обработки на площади 360 гектаров.