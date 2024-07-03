Орловцы потратили 5 миллионов рублей на услуги в сфере информационных технологий: онлайн-кинотеатры, игровые платформы и облачные хранилища

Сегодня, 3 июля 2024 года, по полученной предварительной статистики от Орелстата, стало известно, что в апреле 2024 года жители Орловской области потратили на различные платные услуги сумму в размере 4,256 миллиардов рублей. С начала года до апреля включительно общая сумма расходов на платные услуги достигла 17,2 миллиарда рублей. Из этой суммы 5,1 миллиона рублей было выделено на услуги в сфере информационных технологий, включая онлайн-кинотеатры, игровые платформы и облачные хранилища.

В то же время, Роспотребнадзор Орловской области предоставил разъяснения относительно услуг, предоставляемых кинотеатрами. Кинотеатры могут предлагать дополнительные услуги до начала сеанса, такие как музыкальные выступления или рекламные показы, но не могут взимать с посетителей плату за эти услуги без их согласия. Если такая услуга была оплачена без согласия посетителя, он имеет право требовать возврат средств. Билеты должны продаваться не позднее, чем за 30 минут до начала фильма, а вход в зал открывается за 10 минут до начала сеанса. Важно отметить, что показ фильма должен проводиться независимо от количества зрителей в зале.