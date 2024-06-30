В Орле 140 тысяч человек проверили здоровье по диспансеризации

Фото: rostov-tfoms.ru

В текущем 2024 году в Орле была проведена диспансеризация, в рамках которой 140 тысяч горожан прошли первичное обследование на наиболее распространенные заболевания. Согласно информации, опубликованной на телеграм-канале «Телеграммы из Орла», в результате скрининга более 25 тысяч жителей получили направления на дополнительное медицинское обследование.

Данная инициатива осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и предоставляет возможность жителям города проверить свое здоровье бесплатно в любой поликлинике по месту жительства.