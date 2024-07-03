Первые случаи ботулизма в Орловской области: пострадали местная жительница и её 14-летняя дочь

В инфекционных отделениях Орла впервые за долгое время зарегистрированы случаи ботулизма, об этом стало известно в начале июля 2024 года. Пострадали жительница Верховского района и её 14-летняя дочь. Мать получает лечение в Боткинской больнице, а её дочь — в НКМЦ имени Круглой. Видео по ссылке.

Инфицирование произошло после употребления копчёной рыбы. Состояние матери оценивается как средней тяжести, в то время как у дочери наблюдаются более серьёзные симптомы из-за большего количества съеденной рыбы. Несмотря на то, что девочка временно находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких, сейчас её состояние улучшается. Однако она всё ещё находится в реанимационном отделении.

Для нейтрализации ботулотоксина обеим пациенткам вводится специальная сыворотка.

Типичные жалобы при ботулизме включают общую слабость, быструю утомляемость, двоение в глазах и видение «мушек», а также кишечные расстройства.

Ботулотоксин очень токсичен для организма, он отключает дыхательную и мышечную систему человека.