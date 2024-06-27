Под Орлом построят дом культуры: когда

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Культурный центр в Баклановском селе, строительство которого финансируется на сумму примерно 70 миллионов рублей, планируется открыть в ноябре 2024 года, пишет «Орел Таймс».

На данный момент уже установлен основной каркас здания и проведены необходимые коммуникации. Работы по обустройству полов и внутренних помещений находятся в активной фазе. Прогресс в строительстве был осмотрен Леонидом Музалевским, секретарём Орловского регионального отделения партии и спикером областного совета, в рамках реализации программы партии «Единая Россия».

Изначально предполагалось, что здание площадью 785 квадратных метров будет готово к августу текущего года. Однако, в ходе строительства подрядчики столкнулись с проблемой высокого уровня грунтовых вод. Это обстоятельство потребовало изменений в проекте и выполнения дополнительных работ, включая установку системы дренажа, что, в свою очередь, повлияло на сроки завершения строительства.