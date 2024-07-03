Пожар в деревне Первый Воин Орловской области: вспыхнул экскаватор

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Во вторник, 2 июля 2024 года, приблизительно в час дня произошел пожар в деревне Первый Воин, расположенной в Мценском районе Орловской области. Здесь вспыхнул экскаватор. Информацию об инциденте предоставила пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области.

Огонь нанес ущерб кабине и отсеку для аккумуляторов машины. По счастливой случайности, никто не получил травм. Сейчас выясняются обстоятельства, которые привели к возгоранию.

За последний день подразделения пожарной охраны и спасателей Орловской области отреагировали на 22 вызова, из которых 10 были связаны с ликвидацией возгорания.