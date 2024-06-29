Жительницу Орла будут судить за сокрытие почти 18 миллионов рублей

Фото: ИА «Орелград»

В июне 2024 года, от ИА «Орелград» стало известно, что прокуратура Орловской области объявила о завершении расследования по делу о налоговых махинациях на сумму почти 18 млн рублей. Обвинительное заключение утверждено, и вскоре Ливенский районный суд приступит к его рассмотрению.

В центре скандала оказалась фирма «Терра». Её руководитель, несмотря на осведомлённость о задолженности перед бюджетом, намеренно переводила деньги на чужие счета. В период с сентября 2022 по апрель 2023 года ей удалось утаить от государства сумму в размере 17,9 миллиона рублей.

За эти действия директору предъявлено обвинение по статье о сокрытии финансов в особо крупном размере по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ.