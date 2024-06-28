Почти 200 иностранцам Орловская полиция ограничила доступ в Россию

Сегодня, 28 июня 2024 года, стало известно, что Орловские правоохранительные органы ограничили въезд на территорию России 187 иностранным гражданам. Эта информация была предоставлена региональным отделением МВД.

Среди тех, кому было отказано во въезде, оказались 94 лица, ранее выдворенные из страны, 26 депортированных, 53 лица, избегавшие оплаты штрафов за административные нарушения, а также 10 человек, которые неоднократно привлекались к административной ответственности. Кроме того, въезд был запрещён двум лицам с непогашенными судимостями и ещё двум, которые уже подвергались процедуре выдворения из России.