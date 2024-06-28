Фото: официальный интернет-сайт КПРФ/KPRF.RU

Накануне, 26 июня 2024 года, Геннадий Зюганов, лидер КПРФ и почётный гражданин Орла и Орловской области отметил свой 80-летний юбилей. В честь этого важного события президент России Владимир Путин вручил ему высокую государственную награду — звание Героя Труда. Это признание пришло в свете его значительного вклада в укрепление гражданского общества и долголетнюю эффективную работу, интернет-сайт КПРФ.

В знак уважения и поздравления, его коллеги из Государственной Думы подарили ему уникальные подарки — соловья в клетке и торт. Ранее в мае, власти Орловской области также отметили его юбилей, присвоив звание «Почётный гражданин». Однако это решение вызвало дискуссии среди депутатов областного совета, где только 30 из 50 проголосовали за присвоение звания. Видео можно посмотреть по ссылке.

В прошлом Зюганов был удостоен ряда государственных наград, включая Орден Александра Невского и Ордена «За заслуги перед Отечеством» различных степеней, а также Орден Дружбы народов. В декабре 2023 года, вспоминая своё прошлое как учитель, Зюганов поделился воспоминаниями о своём первом визите в Берлин и о том, как советские учителя и директора школ внесли свой вклад в великую Победу, не оставив после себя ни одного нецензурного слова на стенах Рейхстага, чем удивили фашистов.