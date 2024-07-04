На пляжах Орловской области проходят совместные рейды правоохранительных органов и спасателей

В начале июля 2024 года сотрудники правоохранительных органов и спасательные службы начали совместные рейды на пляжах Орловской области. Мероприятия запланированы в связи с необычной жарой, сотрудники напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Видео по ссылке.

Жителям и гостям региона важно помнить, что плавать разрешается только на специально отведённых для этого пляжах, количество которых в области достигает 39. Эти зоны оснащены всем необходимым для безопасного купания и на них находятся дежурные спасатели. На сайте регионального управления МЧС опубликован список разрешенных мест купания.

За июнь текущего года произошло восемь происшествий на воде, в результате которых шесть человек погибли. С каждым из этих случаев проводятся следственные действия. Отмечено, что некоторые пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от купания в состоянии алкогольного опьянения, не проводить много времени в воде и особое внимание уделять детям.