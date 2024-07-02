Более 106 млрд рублей составила кредиторская задолженность предприятий в Орловском регионе

В июле 2024 года стало известно, что кредиторская задолженность Орловских предприятий на конец апреля текущего года превысила 106 млрд рублей, из неё просроченная – около 3 млрд рублей. Дебиторская задолженность составила 106,2 млрд рублей , из нее просроченная – 1,7 млрд рублей), Орелстат опубликовал результаты деятельности организаций за первые четыре месяца года.

Хочется отметить, что кредиторская задолженность предприятий за весь 2023 года составила всего 96,3 млрд рублей.

А также за период с января по апрель 2024 года 194 предприятия получили прибыль в размере 13,4 млрд рублей, 79 предприятий имели убыток 2,6 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений) сложился в сумме 10,79 млрд рублей.