Причина смерти беременной жительницы Ливен не установлена: исследованием займутся в Орловской лаборатории

В регионе Орловской области остаётся неясной причина смерти молодой 22-летней жительницы Ливен, которая была беременна. Напомним, что Елена скончалась в реанимации Ливенской ЦРБ, её муж в тяжёлом состоянии был отправлен в Орел. В документе о смерти Елены конкретные причины так и не были указаны, о чем сообщило издание «Уездный город. Ливны» 3 июля 2024 года.

Анализы, проводимые в Ливнах, не прояснили причину возникшей трагедии. Исследованием теперь займутся в Орловской лаборатории.

Согласно информации от Роспотребнадзора, были изъяты образцы продуктов из дома пострадавших, включая арбуз, кукурузу и черешню для проведения лабораторных анализов. Также взяты образцы арбуза из торговой сети, где покупались продукты. Результаты показали, что уровень нитратов находится в пределах допустимых норм. Превышение содержания пестицидов и токсичных веществ также не обнаружено.

По какой причине умерла жительница Ливен и от чего находится в реанимации ее супруг так и не сообщается.