Продажа «зажигалок» подросткам в Орловской области станет наказуема

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Сегодня, 2 июля 2024 года, стало известно, что Орловский облсовет принял законопроект, предусматривающий административную ответственность за продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, лицам, не достигшим возраста 16 лет. Административный штраф установлен в следующих размерах: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Поправки в закон должны были вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Однако окончательной редакцией было установлено, что ужесточения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

«Учитывая изложенное, введение в Орловской области запрета на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, позволит предупредить распространение в подростковой среде такого негативного явления как «сниффинг», создаст необходимые условия для защиты детей от использования потенциально опасных товаров бытового назначения и будет способствовать сохранению здоровья детей и подростков в долгосрочной перспективе», – считают авторы законопроекта.

Сниффинг — это одна из разновидностей токсикомании, связанная именно с вдыханием газовых паров.