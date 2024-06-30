Промышленный подъем в Орловской области: впечатляющее увеличение и значительный рост показателей

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В июне 2024 года Орелстат представил свежие данные, отражающие рост промышленного производства в Орловской области за май 2024 года. Статистика показывает впечатляющее увеличение: с января по май 2024 года наблюдается рост на 12,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, 14,7% рост по отношению к маю 2023 года, и прирост на 2,2% по сравнению с апрелем текущего года.

Заметный прогресс впервые за долгое время затронул и сырьевой сектор, который показал увеличение на 3,2% по сравнению с маем прошлого года.

Интересно отметить, что даже обычно сдержанные в выражениях орловские статистики не скрывают своего восторга и удивления, комментируя ситуацию: они отмечают, что «индекс промышленного производства продолжает радовать своей положительной динамикой».