Ребенок с инвалидностью в Орловской области добился жизненно необходимых лекарств только после суда

В конце июня 2024 года стало известно, что в Хотынецком районе, Орловской области, ребенок-инвалид, состоящий на учете в местной ЦРБ смог получить жизненно важное лекарство только после судебного разбирательства. Необходимые медицинские препараты не выдавались вовремя.
Проведенная прокурорская проверка, показала, что ребенок должен обеспечиваться нужным лекарством — своевременно.
— В целях восстановления прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании регионального департамента здравоохранения обеспечить его необходимым лекарством. Судом требования ведомства удовлетворены, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.