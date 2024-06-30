Орловская среда

Ребенок с инвалидностью в Орловской области добился жизненно необходимых лекарств только после суда

Светлана Соколова
30 июня 2024

Фото:nk-online.ru

В конце июня 2024 года стало известно, что в Хотынецком районе, Орловской области, ребенок-инвалид, состоящий на учете в местной ЦРБ смог получить жизненно важное лекарство только после судебного разбирательства. Необходимые медицинские препараты не выдавались вовремя.

 Проведенная прокурорская проверка, показала, что ребенок должен обеспечиваться нужным лекарством — своевременно.

— В целях восстановления прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании регионального департамента здравоохранения обеспечить его необходимым лекарством. Судом требования ведомства удовлетворены, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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