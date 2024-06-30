Ребенок с инвалидностью в Орловской области добился жизненно необходимых лекарств только после суда

В конце июня 2024 года стало известно, что в Хотынецком районе, Орловской области, ребенок-инвалид, состоящий на учете в местной ЦРБ смог получить жизненно важное лекарство только после судебного разбирательства. Необходимые медицинские препараты не выдавались вовремя.

Проведенная прокурорская проверка, показала, что ребенок должен обеспечиваться нужным лекарством — своевременно.