Резервные дни в Орловской области добавили 4 стобалльных результата ЕГЭ

Фото: ОРЦОКО



Во вторник, 2 июня 2024 года, в Орловской области стали известны результаты экзаменов, сданных в резервные дни. Основная сессия ЕГЭ подошла к концу, и к уже имеющимся 42 стобалльным результатам добавились еще четыре, как сообщили представители ОРЦОКО.

В образовательном центре подчеркнули, что среди тех, кто набрал максимум баллов, оказались не только нынешние выпускники, но и те, кто закончил школу в предыдущие годы.

Татьяна Волкова, выпускница школы № 24 города Орла, успешно сдала историю в дополнительный день. Её учительница Марина Комарова отмечает, что Татьяна проявляла интерес к истории с самого начала обучения, активно участвовала в исторических олимпиадах и неоднократно становилась их лауреатом.

В запасные дни также свои результаты улучшили выпускники прошлых лет. Софья Титова получила сто баллов по русскому языку, Надежда Верижникова по химии и Анастасия Ромашина по истории.