Река Орлик забрала жизнь 42-летнего мужчины: тело нашли в воде

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В воскресенье, 30 июня 2024 года в посёлке Зареченский погиб мужчина, утонув в реке Орлик. Трагедия произошла на Центральной улице. Очевидцы обнаружили в воде тело 42-летнего местного жителя, извлекли его из реки и вызвали спецслужбы.

По информации от Главного управления МЧС по Орловской области, место происшествия не было оборудовано для безопасного купания. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все детали произошедшей трагедии.

Также стоит отметить, что в тот же день было найдено тело ещё одного мужчины у Герценского моста в городе Орёл. В настоящее время устанавливается его личность.