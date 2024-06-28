Свежие данные по ОРВИ и COVID-19 в регионе: около 2000 орловцев заболели за неделю

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За период с 17 по 23 июня 2024 года, в Орловской области по данным регионального управления Роспотребнадзора число случаев острых респираторных вирусных инфекций достигло 1784. Особое внимание привлекает тот факт, что среди заболевших более половины — дети до 14 лет, их доля составляет 56,8%.

В то же время, по сообщению от «Орловских Новостей», наблюдается обнадёживающее снижение распространения коронавируса: зафиксировано всего 14 новых случаев за последнюю неделю, что на 30% меньше по сравнению с предыдущим отчётным периодом.