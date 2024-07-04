Орловская среда

Сегодня в Орловской области освобожден 87-летний заложник: преступник был вооружен ножом

Светлана Соколова
04 июля 2024
Фото: fromprc.ru

Сегодня, 4 июля 2024 года, в поселке Голубки Мценского района сотрудники полиции освободили 87-летнего заложника. Его удерживал мужчина, который был вооружен ножом. Эта информация получена от официального представителя МВД России Ирина Волк.

Переговоры по освобождению дедушки результата не принесли. Заложника пришлось освобождать силой. В ходе операции сотрудники полиции прицельным выстрелом ранили злоумышленника, он госпитализирован. 

Дедушке также оказана медпомощь. Выясняются мотивы и обстоятельства преступления.

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