Сергей Клушин, известный Орловский бизнесмен погиб в смертельном ДТП от вылетевшей в кювет легковушки

Фото с места ДТП: пресс-служба МЧС России по Орловской области

На территории Ливенского района Орловской области произошла автомобильная катастрофа, унесшая жизнь уважаемого местного бизнесмена и основателя парка «Славянский сад», Сергея Клушина, сообщил Орелtimes 1 июля 2024 года.

Трагедия случилась 30 июня на трассе между Ливнами и поселком Долгое, возле дома №92 на улице К. Маркса в деревне Барково. По данным пресс-службы УМВД по Орловской области, водитель автомобиля Opel, родившийся в 1988 году, направлялся из Ливен в Долгое и потерял контроль над машиной, в результате чего она скатилась в кювет.

Судьба распорядилась так, что на пути неуправляемого авто оказался Сергей Клушин. Полученные им травмы оказались фатальными, и он скончался на месте происшествия. Водитель и пассажирка Opel, женщина 1989 года рождения, серьезно пострадали и были госпитализированы.

Сергей Клушин был известен не только как лидер корпорации «Митра», но и как благотворитель и активный участник общественной жизни. Он занимал пост депутата Ливенского городского совета и вносил значительный вклад в развитие парка «Славянский сад».

Жители Ливен, знакомые с Клушиным, поделились, что в момент аварии он собирал шишки для белок, обитающих в парке. В этом году он отпраздновал свой 60-летний юбилей. Друзья и близкие отмечают его удивительную способность объединять вокруг себя талантливых людей.