В СИЗО-1 Орла устроили день открытых дверей

Фото: Пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области

По данным пресс-службы УФСИН России по Орловской области 26 июня 2024 года, в СИЗО-1 города Орла прошел День открытых дверей, который предоставил уникальную возможность осужденным встретиться с родными. Мероприятие собрало 18 родственников. Они не только провели время с осужденными, но и получили информацию от администрации учреждения о порядке отбывания наказания и условиях досрочного освобождения.

Мероприятие началось с информационной сессии, после которой последовала концертная программа, организованная самими заключенными. Они исполнили как популярные песни, так и свои собственные композиции. В завершение, родственники выразили благодарность за организацию встречи.

Параллельно, в исправительном центре при колонии-поселении №7 состоялось просветительское мероприятие «Час искреннего разговора», проходившее в Мценской районной библиотеке им. И.С. Тургенева. В нем участвовали осужденные, отбывающие наказание в данной колонии. Выступления благочинного и сотрудника наркоконтроля охватили темы духовных ценностей и вреда наркотиков. Также был показан социальный видеоролик, направленный на предупреждение пагубных привычек.

УФСИН подчеркивает, что такие мероприятия способствуют культурному и духовному развитию осужденных, что важно для их последующей социальной адаптации. Исправительный центр при КП-7, открытый в январе 2021 года, предназначен для 55 осужденных к принудительным работам.