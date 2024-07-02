Сегодня скончался известный Орловский писатель Владимир Ермаков

Фото Владимира Тинякова

Сегодня, 2 июля 2024 года, после обширного инфаркта скончался Орловский писатель Владимир Ермаков. Его сердце остановилось в три часа ночи. Недавно, 8 июня, он отметил свой 75-летний юбилей, где получил медаль Тургенева от губернатора Андрея Клычкова. Ермаков был автором романа «Где-то, когда-то», который вошёл в длинный список премии «Большая книга», объявленный 23 апреля в пресс-центре ТАСС.

Владимир Ермаков талантливый библиограф и архивист. Автор 13 книг, член Союза писателей России, удостоен звания Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Горьковской литературной премии, всероссийского конкурса СМИ «Золотой гонг», а также постоянный участник Яснополянских международных писательских встреч.

Орловская среда соболезнует родным и близким Владимира Ермакова.