Скоро при покупке шавермы в Орле можно будет запросить сертификат соответствия ГОСТ

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В ответ на выявленные нарушения в составе шаурмы, Роскачество приступило к разработке нового стандарта ГОСТ, который предполагает ужесточение требований к качеству и процессу изготовления этого востребованного угощения. Инициатива появилась после того, как инспекции обнаружили проблемы в продукции большинства ведущих производителей шаурмы. Исключением стал лишь один образец, что подчеркивает необходимость усиления контроля за производством и распространением шаурмы. Сообщают Известия.

Основной проблемой, выявленной в ходе проверок, стали критические колебания температур и использование компонентов с высоким содержанием влаги, что может способствовать размножению опасных бактерий. Такие условия могут угрожать здоровью потребителей и даже привести к массовым отравлениям. Примером служит инцидент в Башкирии, где после употребления шаурмы один из жителей впал в кому и впоследствии получил от продавца крупную компенсацию.

Введение новых стандартов на шаурму станет значительным шагом в направлении защиты здоровья людей. Для предотвращения рисков, связанных с пищевыми продуктами, качество и соблюдение санитарных норм должны стать основным фокусом для всех предприятий общественного питания.