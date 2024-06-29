Спартакиада среди пенсионеров Орла завершилась победой команды Мценска

Фото: архив «Вести-Орел»

28 июня 2024 года жители старшего поколения Орла собрались на Центральном стадионе имени Ленина, чтобы испытать свою спортивную подготовку на Спартакиаде пенсионеров.

В этом году в борьбу за награды вступили 28 команд из Орла и области. Участникам предстояло проверить свои силы в легкой атлетике, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах, дартсе и комбинированной эстафете!

Итак, как сообщил Центр физкультурных и спортивных мероприятий, победителем Спартакиады пенсионеров Орловской области стала команда Мценска.