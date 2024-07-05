Специальную стипендию в Орловской области получат студенты с детьми: новая мера поддержки

Начиная с нового года, 1 января 2025, студенты, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получать специальную стипендию. Депутат Госдумы от Орловской области, Ольга Пилипенко, поделилась этой новостью в своих социальных сетях. Молодым родителям будут начислять МРОТ за учёбу. Сейчас это 19 242 рубля, в 2025 году — 22 128 рублей.

Новая мера поддержки обсуждалась раннее в рамках рабочей группы при Государственной Думе. Для ее реализации не потребуется вносить изменения в законодательство. Минобрнауки уже предложило Минтруду включить эту стипендию в новый нацпроект «Семья».

Интересно, что решение о введении стипендии планируется принять в год, который Президент объявил «Годом семьи».

Стоит добавить, что, согласно информации от Минобрнауки, уже более 450 университетов выплачивают пособия женщинам, которые стали матерями в период обучения в вузе. Ещё 347 высших учебных заведений предоставляют финансовую поддержку одиноким родителям.