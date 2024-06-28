Справка для жителей Орла: сегодня ночью Землю накроют магнитные бури

В предстоящую ночь, с 28 на 29 июня 2024 года, ожидается усиление магнитных бурь, как предупреждают астрономы из Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. Согласно их прогнозам, земную атмосферу охватят магнитные возмущения.

Наибольшая интенсивность магнитных бурь предвидится в ранние часы субботы, начиная с 3 часов утра и до 9 часов утра.

В этот период люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать недомогание, включая проблемы со сном, головные боли и колебания артериального давления. Врачи рекомендуют таким людям проводить больше времени на открытом воздухе, заниматься физической активностью, употреблять достаточное количество воды и отдавать предпочтение травяным напиткам вместо кофе.