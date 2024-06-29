Стипендию от президента России получили два аспиранта из Орла

Фото: ОГУ им. И. С. Тургенева

В июне 2024 года стало известно, что два аспиранта Орловского государственного университета, Юлия Локтионова и Юрий Казаков, вышли в финалисты и получили президентскую стипендию по результатам конкурсного отбора. Об этом сообщает «Вести Орел».

Юлия Локтионова занимается разработкой в области приборов, систем и изделий медицинского назначения. Выполняет работу на тему «Метод и мультимодальный анализатор для диагностики микроциркуляторного русла и окислительного метаболизма биотканей» под руководством профессора Андрея Дунаева.

Юрий Казаков изучает мехатронику и робототехнику, работает над проектом «Конических подшипников жидкостного трения с активным управлением», под научным руководством профессора Леонида Савина.

Из более чем 4,7 тысяч поданных заявок на получение президентской стипендии, победителями стали всего 500 аспирантов.