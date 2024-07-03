Строительство Колхозного моста в Орле завершится раньше срока: удачная погода способствует ускорению работ

В июле 2024 года стало известно, что строительство Колхозного моста в Орле завершится до намеченного срока. Об этом заявил подрядчик. Удачная погода способствует ускорению работ. Первоначально планировалось открыть мост для транспорта в феврале 2025 года. Видео с места можно посмотреть по ссылке.

За реконструкцию отвечает компания, ранее построившая мост через реку Оку в деревне Тайное и Красный мост.

На данный момент на стройплощадке активно работают около 65 рабочих и задействовано 12 единиц техники. Из общего объема работ уже выполнено 30%. Новый мост будет на шесть метров шире предыдущего, оборудован двумя полосами для автомобилей и двумя тротуарами для пешеходов.

Все опоры моста уже установлены. Сейчас ведутся работы по обустройству подъездных дорог и перемещению инженерных сетей.