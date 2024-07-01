Строительство «Титаника» в Орле меняет схему движения в областной клинической больнице

Администрация Орловской областной клинической больницы в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала новую схему движения, действующую с 28 июня 2024 года. Теперь для въезда на территорию больницы следует использовать улицу Сурена Шаумяна, а не Бульвар Победы.

Эти изменения связаны с возведением Многопрофильного медицинского центра, известного у жителей Орла, как «Титаник».

«Пешеходный проход для посещения больных на прежнем месте со стороны улицы Бульвар Победы ежедневно с 16:00 ч. до 19:00 ч., в выходные и праздничные дни – дополнительно с 11:00 ч. до 13:00 ч. Проход на плановую госпитализацию остается без изменений через 1 корпус, вход со стороны улицы Бульвар Победы», – пояснили в больнице.

Напоминаем, что строительство медцентра началось еще в 2006 году, и хотя здание было возведено, завершить проект так и не удалось. Предыдущие попытки завершения строительства сопровождались уголовными делами. На данный момент компания «Стрела» пытается завершить строительство, планируемое к ноябрю 2024 года. После этого начнется оснащение здания оборудованием, а полное завершение работ ожидается к 2025 году. Сейчас на стройке занято около 200 рабочих.

В новом корпусе предполагается разместить отделения чистой хирургии, урологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии, а также приёмное отделение, лаборатории и отделения для рентгена, КТ и эндоскопии.