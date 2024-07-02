С начала лета в водоемах Орловской области утонули шесть человек: видео

Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Орловской области

По полученной информации 2 июля 2024 года от Главного управления МЧС России по региону, в водоемах Орловской области с начала лета утонули шесть человек. Удалось спасти двоих, в том числе ребенка. Количество несчастных случаев на воде возросло с приходом жаркой погоды.

Для предотвращения подобных трагедий, сотрудники МЧС патрулируют водоемы ежедневно. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Елена Переверзева, отметила, что для мониторинга ситуации также используются беспилотные летательные аппараты, видео по ссылке.

МЧС России рекомендует: купаться только в специально оборудованных местах; не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения; не оставлять детей без присмотра.

Телефоны экстренных служб: 101 или 112.