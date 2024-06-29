Топ-5 специальностей для орловцев по количеству бюджетных мест в вузах

В 2024 году году высшие учебные заведения России готовятся принять свыше миллиона абитуриентов. Как сообщает «Орелtimes», Министерство образования и науки РФ определило пять ведущих специальностей по числу предоставляемых бюджетных мест, общее количество которых составляет более 621 тысячи.

Наибольшее число бюджетных мест предназначено для области образования и педагогических наук, информационных технологий, медицины, а также сфер сельского, лесного и рыбного хозяйства. Впервые выделяется значительное число мест для обучения в области машиностроения.

В университетах Орловской области наблюдается рост количества бюджетных мест для определённых образовательных программ. Особенно выделяется медицинский факультет ОГУ имени И.С.Тургенева, который в этом учебном году планирует зачислить на бюджетной основе 93 студента на специальность «Лечебное дело» и 20 будущих педиатров. Следом за медицинскими специальностями идут образовательные программы с двумя профилями подготовки в области иностранных языков, предлагающие 42 места. Также выделено по 30 мест для специальностей «Программная инженерия», «Русский язык и литература» и «История и обществознание»

В Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС в Орле больше всего бюджетных мест по направлениям «Менеджмент» (35 мест) и «Государственное и муниципальное управление» ( 30 мест).

В ОГАУ больше бюджетников на направлении «Агроинженерия» – 55 мест и «Строительство» – 37 мест.