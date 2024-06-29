Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла получит 100 млн рублей

Депутаты Орловского горсовета приняли решение о выделение орловскому МУП «ТТП» 100 миллионов рублей, об этом сообщил «Орелtimes» 28 июня 2024 года.

Данная финансовая инъекция направлена на урегулирование долгов предприятия и обеспечение его дальнейшей работы.

Ранее, на заседании бюджетного комитета, директор МУП Игорь Косолапов активно аргументировал необходимость выделения средств, упомянув о предстоящей поставке пяти подержанных троллейбусов из Санкт-Петербурга, что должно было мотивировать депутатов к положительному голосованию.

Ситуация в «ТТП» остается напряженной: компании-кредиторы настаивают на признании предприятия банкротом, техника выходит из строя, а в коллективе наблюдаются внутренние конфликты.