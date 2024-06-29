Уголовные дела, иски и штрафы после смерти двух пациентов в клинике «Эс Класс Клиник Орел»

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В июне 2024 года стало известно, что следственное управление СК России по Орловской области возбудило уголовные дела, а Росздравнадзор провел инспекцию в одном из медицинских центров региона «Эс Класс Клиник Орел». Проверка была инициирована после того, как жители Орла подали жалобы, связанные со смертью двух пациентов клиники.

Как сообщают «Орловские новости», в ходе проверки выявлены серьезные нарушения в работе учреждения, в частности, в оказании медицинской помощи пациентам с проблемами колопроктологического профиля. Отсутствие необходимого оборудования в кабинете колопроктологии, а также преднаркозной и палаты пробуждения стали основанием для предъявления иска.

По результатам проверки Росздравнадзор обратился в Арбитражный суд с требованием о привлечении медцентра «Эс Класс Клиник Орел» к ответственности, в результате чего клиника была оштрафована на сумму 4 тысячи рублей.