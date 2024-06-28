Сегодня в Орле на озере Светлая жизнь спасли девушки-подростка

Фото: avatarko.ru

Сегодня, 28 июня 2024 года, в Орле, на озере Светлая жизнь, был успешно спасен тонущий подросток. Благодаря бдительности и профессионализму спасателей, трагедия была предотвращена.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС России по Орловской области, во время патрулирования спасатели заметили на расстоянии 40 метров от берега девушку, которая испытывала трудности в воде. Спасательная команда незамедлительно направилась к ней на лодке и, используя спасательный круг, вытащила её на берег.

Пресс-служба также отметила, что место происшествия было оборудовано для купания, однако к моменту инцидента пляж уже закрылся, и наступила темнота.

Этот инцидент стал не единственным за последний месяц. В Орловской области произошло несколько серьёзных происшествий на воде, включая три случая на прошлых выходных, которые привели к печальным последствиям в Ливенском районе и Орловском муниципальном округе. Однако благодаря оперативности спасателей, 22 июня удалось избежать ещё одной трагедии, когда подростка, удерживающегося за плавучий буй, спасли и доставили на берег.

В преддверии жарких дней, когда жители региона стремятся охладиться у воды, ГУ МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности: купаться только в отведённых для этого местах, избегать плавания в зоне движения судов, не заходить в воду в нетрезвом состоянии, не нырять в незнакомых местах и всегда присматривать за детьми.