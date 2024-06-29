Шахматный фестиваль «Славянские корни» в Орле собрал около 200 участников

Фото: sportishka.com

С 22 по 29 июня 2024 года в городе Орле состоялся 29 межрегиональный шахматный фестиваль «Славянские корни», который собрал около 200 участников, готовых сразиться в шахматном поединке. Фестиваль уже много лет является площадкой для шахматистов разных возрастов.

Как обычно, состязания проводятся в двух категориях: для детей и взрослых. Однако, нередко молодые игроки демонстрируют такой высокий уровень мастерства, что имеют все шансы на успех и в соревнованиях среди взрослых. Именно такой переход к новому уровню соревнований произошел на недавнем фестивале. Для более подробной информации рекомендуем ознакомиться с репортажем Анастасии Дороховой ТК «Россия 1 Орел», видео по ссылке.