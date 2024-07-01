Шесть жителей Орловской области получат от 280 до 800 тысяч рублей на развитие своих проектов

Шесть жителей Орловской области стали лауреатами Всероссийского конкурса «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон 2024 года». Как сообщили в пресс-службе администрации Орловской области. 29 июня 2024 года, победители получат гранты на развитие своих проектов в размере от 280 до 800 тысяч рублей.
Инициативу проведения конкурса поддержало Федеральное агентство по делам молодёжи, которое выбрало победителей в 18 различных категориях.
На протяжении первого сезона было получено 15420 предложений от молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, представляющих 89 регионов страны.
В число победителей попали следующие проекты орловцев:
- Екатерина Омельченко – «Инклюзивные выходные «Сможем вместе», номинация #стирай_границы;
- Елизавета Волошина – «ПРОФмедиа 3.0», номинация #расскажи_о_главном;
- Вячеслав Шинкарев – «Школа студенческого актива Объединенного совета обучающихся ОГУ им. И.С. Тургенева для представителей студенческих объединений», номинация #двигай_сообщества;
- Никита Любимов – «Экологиум», номинация #сохраняй_природу;
- Елизавета Тихомирская – «Творческий конкурс “ArtФест” – 2025», номинация #вдохновляй;
- Артём Чудаков – «Писатель – Время – Выбор 222», номинация #береги.