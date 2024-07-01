Шесть жителей Орловской области получат от 280 до 800 тысяч рублей на развитие своих проектов

Шесть жителей Орловской области стали лауреатами Всероссийского конкурса «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон 2024 года». Как сообщили в пресс-службе администрации Орловской области. 29 июня 2024 года, победители получат гранты на развитие своих проектов в размере от 280 до 800 тысяч рублей.

Инициативу проведения конкурса поддержало Федеральное агентство по делам молодёжи, которое выбрало победителей в 18 различных категориях.

На протяжении первого сезона было получено 15420 предложений от молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, представляющих 89 регионов страны.

В число победителей попали следующие проекты орловцев: