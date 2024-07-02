Юные пожарные орловцы стали одними из лучших в ЦФО: подведены итоги конкурса в Твери

Фото: администрация города Орла

В четверг, 27 июня 2024 года, в Тверском региональном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества подведены итоги межрегионального этапа смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России» по Центральному федеральному округу.

По мнению жюри, лучшими были признаны: ДЮП «Горячая десятка» из школы №12 города Мытищи и ДЮП «Сингулярность» из гимназии № 34 города Орла.

Осень 2024 года, эти команды сразятся за звание «Лучшей дружины юных пожарных России» в финале конкурса, как сообщили пресс-службе Орловской мэрии.