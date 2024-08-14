Учительница математики требовала сперму от школьника: шокирующие подробности

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Учительница математики требовала сперму от бывшего ученика из Санкт-Петербурга и предлагала ему подписать договор о донорстве половых клеток, когда ему исполнится 18 лет. Как стало известно от SHOT, 45-летняя женщина доставала школьника на протяжении 6 лет.

Более активной математичка стала несколько месяцев назад — перед совершеннолетием молодого парня, ему пока 17 лет. Она заваливала его сообщениями. Там преподаватель упоминала, что «для донорства спермы ей нужен человек помоложе» и то, что «малыш родится с прекрасными генами».

-Ты умён, красив, справедлив, уверен в себе, ты вырос хорошим человеком благодаря своему папе и маме. У тебя твёрдый характер, замечательная мама, ты не неё похож. Так получилось, что оказался у меня в сердце и можешь помочь мне обрести семью в виде ребёнка. Я буду матерью-одиночкой, но меня это не пугает. Я уже довольно долго одна. А ты найдёшь себе прекрасную девушку для жизни, — писала учительница

Женщина отправила подростку график зачатия и договор на донорство спермы. Затем учительница пришла к его парадной. После чего родители парня обратилась в полицию. Проводится проверка.