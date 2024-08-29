В Орловской области 15-летнему зубру переселят 2 вольных невест

Сегодня, 29 августа 2024 года, в Орловской области сообщили, что к 15-летнему зубру Мукапу подселят двух самок из дикой природы. Это необходимо для создания семьи и продолжения рода. Переезд запланирован на зиму, сообщают «Орловские Новости».

Мукап живёт в зоовольерном комплексе Дирекции особо охраняемых природных территорий Орловской области. Он прибыл сюда из Центрального зубрового питомника Приокско-Террасного заповедника.

В этом году Мукапу исполняется 15 лет. По человеческим меркам он уже достиг «полного расцвета сил», поэтому пришло время задуматься о потомстве. Зубр сможет заняться этим уже зимой.

Напомним, что популяция вольноживущих зубров Орловского полесья насчитывает 723 особи, из которых — 92 телёнка. За последние 27 лет численность орловских зубров увеличилась более чем в 8,5 раз.