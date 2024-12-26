«Цены взлетят ужасно»: Набиуллина предупредила о новом изменении ключевой ставки

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина вновь акцентировала внимание на текущей экономической ситуации, заявив о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки.

Это решение связано с необходимостью борьбы с инфляцией, которая, по данным Центробанка, в сентябре 2024 года достигла 8,4%, что значительно превышает прогнозируемые показатели.

Почему ключевая ставка важна?

Ключевая ставка является основным инструментом, с помощью которого Центробанк контролирует инфляцию. Повышение ставки делает кредиты более дорогими, что, в свою очередь, снижает потребление и замедляет рост цен. Однако это также может замедлить экономический рост и сделать кредиты менее доступными, что увеличивает финансовую нагрузку на граждан.

Последствия для граждан

Рост цен: Хотя ужесточение денежно-кредитной политики направлено на борьбу с инфляцией, в краткосрочной перспективе цены на товары и услуги могут продолжать расти. Дорогие кредиты: Ипотека, автокредиты и другие займы станут менее доступными, так как банки уже начали повышать процентные ставки. Выгодные вклады: На фоне повышения ключевой ставки вырастет доходность депозитов, что может привлечь средства населения в банки.

Причины ужесточения политики

Основные причины для повышения ставки включают рост инфляции, высокий спрос и ограниченное предложение товаров, а также дефицит федерального бюджета и увеличение государственных расходов, что создает дополнительные инфляционные риски.

Прогнозы на будущее

Эксперты ожидают, что ключевая ставка может быть повышена до 22% или выше, в зависимости от динамики инфляции и состояния экономики. Это приведет к дальнейшему удорожанию кредитов и снижению покупательной способности граждан. Однако для тех, кто умеет управлять своими финансами, высокие процентные ставки по депозитам могут стать возможностью заработать на вкладах.