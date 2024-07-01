14-летний юноша на спортивном байке совершил ДТП в Орле и оказался в больнице

Фото: УМВД России по Орловской области

В воскресенье произошла авария с участием подростка в Орле. По предварительным данным полиции, на пересечении улиц Радищева и Серпуховской , 30 июня 2024 года, произошло ДТП с участием 14-летнего подростка. Согласно данным от пресс-службы УМВД по Орловской области, молодой человек, управляя спортивным мотоциклом марки «Мотолэнд», не предоставил преимущество в движении автомобилю «Тойота», приближавшемуся с улицы Радищева.

Пострадавший подросток доставлен в больницу. На месте происшествия работали представители Госавтоинспекции.