18 и 19 июля в Орловской области пройдёт ежеквартальная телевизионная профилактика

Филиал РТРС «Орловский ОРТПЦ» проведет технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции. Возможны перерывы в трансляции 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

В интересах телезрителей профилактика проводится, когда большинство телезрителей спит или работает.

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».