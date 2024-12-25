200 гр. в барабан — и стиральная машина станет чище новой: вся грязь и плесень выйдут хлопьями

Многие хозяйки сталкиваются с проблемами, связанными со стиральной машиной: плохая пена от порошка, плесень в резиновом уплотнителе и неприятные запахи в барабане.

Однако есть несколько простых и бюджетных способов, которые помогут вернуть технику в порядок.

Способы очистки стиральной машины:

Правильное использование порошка: Вместо того чтобы засыпать стиральный порошок в лоток, лучше добавлять его прямо в барабан. Это поможет избежать накопления остатков порошка и улучшит качество стирки. Удаление плесени с помощью перекиси водорода: Перекись водорода эффективно борется с грибковыми колониями. Нанесите перекись на ватный диск и протерите все загрязненные участки внутри машины, затем вытирайте насухо. Чистка с борной кислотой: Для удаления загрязнений можно использовать борную кислоту. Растворите 10 граммов борной кислоты в 0,5 литра кипяченой воды, нагрейте до полного растворения и остудите. Нанесите раствор на ватный диск и протрите проблемные участки. Очистка барабана: Для глубокой очистки барабана смешайте 10 измельченных таблеток перекиси водорода с 200 граммами пищевой соды. Засыпьте полученную смесь в барабан и запустите длительную стирку на самой высокой температуре. После этого включите режим полоскания. Это поможет избавиться от плесени и неприятных запахов.

Эти простые методы помогут поддерживать вашу стиральную машину в чистоте и продлить ее срок службы.