11 августа 2022



25-летний житель Мценска не захотел оплачивать товары в магазине

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области задержали 25-летнего местного жителя в одном из магазинов города Мценска.

Тревожный сигнал на пункт централизованной охраны поступил из магазина на улице Мира.

Стражи правопорядка прибыли на место происшествия и пресекли противоправные действия мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения: гражданин скрыл от оплаты ряд товаров и нецензурно выражался.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель был передан сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

 

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Опубликовано 11 Авг 2022 в 13:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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