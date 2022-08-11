25-летний житель Мценска не захотел оплачивать товары в магазине

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области задержали 25-летнего местного жителя в одном из магазинов города Мценска.

Тревожный сигнал на пункт централизованной охраны поступил из магазина на улице Мира.

Стражи правопорядка прибыли на место происшествия и пресекли противоправные действия мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения: гражданин скрыл от оплаты ряд товаров и нецензурно выражался.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель был передан сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.