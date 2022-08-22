22 августа 2022



27 августа в Орле пройдет социальная экологическая акция «ЭкоСбор» (6+)

Мероприятие по раздельному сбору отходов проводится НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке экодвижения «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр», творческого объединения «Фестивальный Орел» и центра брейкинга «THE EAGLES».

Орловцы могут сдать на переработку макулатуру (газеты, журналы, офисная бумага, гофрокартон, тонкий картон, книги), ПЭТ-бутылки, пластик с маркировкой 02hpde (флаконы от бытовой химии, шампуней, косметики, канистры от молока, масла, удобрений и технических жидкостей), алюминиевые банки, упаковочную пленку ПВД, фасовочные пакеты из магазинов, пакеты-майки.

Кроме того, принимаются крышечки для экопроекта «Крышка-малышка» и книги для книжных домиков. Также в рамках акции орловцы могут принести товары для творчества, которые передадут ребятам из центра «Равные».

Пункты приема будут работать:

Северный район, у памятника Металлургам («Алеша») – с 11.00 до 12.00;

микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, д.3 – с 12.00 до 13.00;

микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная 45, (стадион Аршавина) – с 12.00 до 13.00;

Советский район, ул. Октябрьская, (рядом с памятником жертвам радиационной катастроф) – с 11.30 до 12.30;

Железнодорожный район, сквер «Юность» (напротив спортивного центра «Атлант») – с 11.15 до 12.15;

Заводской район, микрорайон Зареченский, ул. Бульвар Молодежи, 6 (напротив магазина «Оптовичок») – с 11.45 до 12.45;

Заводской район, Комсомольская площадь, ул. Комсомольская 95, напротив главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева – с 11.30 до 12.30.

Вырученные средства от сдачи собранных вторичных отходов отправятся на реализацию благотворительной программы «Ты не один», в рамках которой оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

 

Игра на флейте канализационных труб
Выезд из микрорайона «Новая Ботаника» в Орле планируется расширить
С мусором в Орле будет разбираться рабочая группа
Опубликовано 22 Авг 2022 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"