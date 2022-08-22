27 августа в Орле пройдет социальная экологическая акция «ЭкоСбор» (6+)

Мероприятие по раздельному сбору отходов проводится НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке экодвижения «Второй шанс», АНО «Ресурсный центр», творческого объединения «Фестивальный Орел» и центра брейкинга «THE EAGLES».

Орловцы могут сдать на переработку макулатуру (газеты, журналы, офисная бумага, гофрокартон, тонкий картон, книги), ПЭТ-бутылки, пластик с маркировкой 02hpde (флаконы от бытовой химии, шампуней, косметики, канистры от молока, масла, удобрений и технических жидкостей), алюминиевые банки, упаковочную пленку ПВД, фасовочные пакеты из магазинов, пакеты-майки.

Кроме того, принимаются крышечки для экопроекта «Крышка-малышка» и книги для книжных домиков. Также в рамках акции орловцы могут принести товары для творчества, которые передадут ребятам из центра «Равные».

Пункты приема будут работать:

Северный район, у памятника Металлургам («Алеша») – с 11.00 до 12.00;

микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева, д.3 – с 12.00 до 13.00;

микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная 45, (стадион Аршавина) – с 12.00 до 13.00;

Советский район, ул. Октябрьская, (рядом с памятником жертвам радиационной катастроф) – с 11.30 до 12.30;

Железнодорожный район, сквер «Юность» (напротив спортивного центра «Атлант») – с 11.15 до 12.15;

Заводской район, микрорайон Зареченский, ул. Бульвар Молодежи, 6 (напротив магазина «Оптовичок») – с 11.45 до 12.45;

Заводской район, Комсомольская площадь, ул. Комсомольская 95, напротив главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева – с 11.30 до 12.30.

Вырученные средства от сдачи собранных вторичных отходов отправятся на реализацию благотворительной программы «Ты не один», в рамках которой оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.