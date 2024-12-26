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3 ложки в 1 литр воды – и диван будто после химчистки: уходит грязт и запахи

Евгения Гулевская
26 декабря 2024

Обивка дивана действительно может стать источником неприятных запахов и пятен, особенно в домах с детьми и животными. Если вы хотите освежить свою мягкую мебель самостоятельно, вот простой рецепт, который поможет вам справиться с загрязнениями и запахами.

Рецепт для чистки дивана

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка пятновыводителя
  • 2 столовые ложки борной кислоты
  • 1 литр воды

Инструкция:

  1. Приготовление раствора: В одном литре воды разведите 1 столовую ложку пятновыводителя и 2 столовые ложки борной кислоты. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты растворились.
  2. Нанесение: Вспеньте получившуюся смесь и аккуратно нанесите пену на обивку дивана. Обратите особое внимание на участки с пятнами.
  3. Чистка: Используйте щетку для тщательной обработки обивки. Это поможет борной кислоте растворить загрязнения и удалить запахи.
  4. Завершение: После обработки пропылесосьте диван, чтобы удалить остатки пены и грязи. Вы сразу увидите результат!

Почему это работает?

Борная кислота обладает очищающими свойствами и помогает растворять загрязнения, а также нейтрализует неприятные запахи. Пятновыводитель усиливает действие борной кислоты, что делает этот состав эффективным для чистки обивки.

Таким образом, с помощью этого простого рецепта вы сможете самостоятельно освежить диван и вернуть ему привлекательный вид.

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