28 июля 2022



37 новых случаев COVID-19 подтверждено в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 28 июля в регионе госпитализировано 14 человек. Выздоровели 19 человек (всего 112 289).
На сегодня в области зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19. Всего выявлено 114 546 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки в регионе не выявлено скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией (всего 1 933).

Всего в орловских медучреждениях развернуто 308 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией, 149 из них заняты.

В настоящее время в стационаре с лабораторно подтверждённым диагнозом «новая коронавирусная инфекция» находятся 74 человека. На кислородной терапии — 118 пациентов, один больной подключен к аппарату ИВЛ.

 

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Опубликовано 28 Июл 2022 в 14:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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