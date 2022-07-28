37 новых случаев COVID-19 подтверждено в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 28 июля в регионе госпитализировано 14 человек. Выздоровели 19 человек (всего 112 289).

На сегодня в области зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19. Всего выявлено 114 546 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки в регионе не выявлено скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией (всего 1 933).

Всего в орловских медучреждениях развернуто 308 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией, 149 из них заняты.

В настоящее время в стационаре с лабораторно подтверждённым диагнозом «новая коронавирусная инфекция» находятся 74 человека. На кислородной терапии — 118 пациентов, один больной подключен к аппарату ИВЛ.