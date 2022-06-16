37 орловских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

37 орловских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, сообщил руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

В 2022 году Единый государственный экзамен сдают около 3 тысяч орловских выпускников.

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 37 человек, а каждый четвертый получил от 80 и более баллов.

Также подведены итоги ЕГЭ по литературе, который сдавали 265 орловских выпускников. 100 баллов на этом экзамене получили 14 человек.

Кроме того, два орловских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по химии (сдавал 421 человек).

Дни основного периода ЕГЭ завершатся 21 июня (экзамен по информатике). Резервные дни ЕГЭ — с 23 июня по 2 июля.